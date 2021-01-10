У Казахстані проходять вибори до парламенту: всі подробиці
У Казахстані 10 січня відбуваються вибори депутатів Мажилісу (нижня палата парламенту) і масліхатів (місцевих органів влади).
Як повідомляє Tengrinews.kz, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за часом Нур-Султана (03:00 за Києвом) і працюватимуть до 20:00.
На вибори в Мажиліс допущено п'ять політичних партій, від них балотуються 312 кандидатів:
Народна партія Казахстану;
Партія Nur Otan;
Народно-демократична патріотична партія "Ауил";
Демократична партія Казахстану "Ак жол";
Політична партія Adal.
Станом на 14:00 явка становила 43,9% виборців. Найвища явка в Північно-Казахстанській області – 58,2%, найнижча в Алмати – 21,9%.
Усього в списки виборців внесено 11 915 903 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вибори в Казахстані в 2012 році стали об'єктом критики з боку спостерігачів ОБСЄ.
Вони заявили, що вибори не відповідали демократичним стандартам.
Невдоволення у спостерігачів, зокрема, викликало те, що до виборів не була допущена частина опозиції.