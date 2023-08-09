В Казахстане приостановили работу 'Яндекса' из-за передачи персональных данных в Россию

9 августа у интернет-пользователей в Казахстане перестал открываться сайт Yandex.kz. Министерство цифрового развития страны пояснило, что приостановило работу веб-ресурса "Яндекс" на фоне информации о передаче данных пользователей ФСБ России.

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Об этом сообщило издание Zakon.kz, ссылаясь на информацию минцифры Казахстана. В ведомстве заявили, что с этой даты приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz из-за "размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана".

В министерстве также отметили, что направили запрос в ООО "Яндекс" с требованием предоставить развернутую информацию о местонахождении центров обработки данных, используемых компанией, и мерах защиты персональных данных граждан Казахстана, а также о принципах, на которых "Яндекс" взаимодействует с правоохранительными и специальными органами.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс.Такси" в Казахстане, включая персональную информацию пользователей.

Реагируя на скандал, в компании заверили, что российское законодательство не распространяется на сервис "Яндекс.Такси" в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Однако все же российские госорганы могут получить данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, но исключительно по официальному запросу и только в рамках установленных международных процедур, отметили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Накануне финские и норвежские регуляторы запретили базирующейся в Нидерландах российской технологической группе "Яндекс" и ее партнеру Ridetech International передачу в Россию персональных данных клиентов, собранных в этих странах службой такси Yango. Причиной послужило то, что с сентября ФСБ РФ получит доступ к данным серверам, в связи с чем существует серьезный риск для конфиденциальности.

После масштабной утечки исходного кода сервисов "Яндекс" стало известно о цензуре компанией поисковой выдачи картинок и видео. Так, в "Яндексе" прибегли к блокированию выдачи фото президента РФ Владимира Путина на запросы, содержащие оскорбительные для российского диктатора прозвища типа "бункерного деда" и словосочетание о его смерти.

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