Финляндия и Норвегия запретили 'Яндексу' передавать в Россию персональные данные клиентов: что это значит

Финские и норвежские регулирующие органы запретили российской технологической группе "Яндекс" (YNDX.O) и ее нидерландскому партнеру Ridetech International передавать в Россию любые личные данные клиентов Яндекса Yango. приложение. Причиной этого стало то, что с сентября ФСБ РФ получит доступ к данным серверов.

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В связи с этим существует серьезный риск для конфиденциальности. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"DPA (орган по защите данных) Финляндии стало известно о законодательной реформе, которая вступит в силу в России в начале сентября, в соответствии с которой Федеральная служба безопасности Российской Федерации получит право получать данные, обрабатываемые в операциях такси", – говорится в сообщении регулятора.

Служба заказа такси Yango, работающая в 14 странах, включая Финляндию и Норвегию, является одной из многих услуг, предлагаемых Яндексом, который часто называют "российским Google".

"Существует серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижения норвежских граждан через Yango", – добавили представители DPA.

В Yango заявили, что изучают запросы норвежских и финских регуляторов и намерены полностью соответствовать новым требованиям. Там добавили, что сервис обрабатывает данные в строгом соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR) и законодательством ЕС.

"Правовые нормы Российской Федерации не имеют юрисдикции в отношении международного бизнеса Yango по заказу такси и не распространяются на пользователей Yango, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Это не изменится после 1 сентября", – говорится в заявлении Yango.

Как сообщал OBOZREVATEL, после масштабной утечки исходного кода сервисов "Яндекс" стало известно о цензурировании компанией поисковой выдачи картинок и видео. Так, в "Яндексе" предприняли действия для блокировки выдачи фото президента РФ Владимира Путина на запросы, содержащие оскорбительные для российского диктатора прозвища вроде "бункерный дед" и словосочетания о его смерти.

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