В Казахстане подросток в маске напал с топором на детей в школе: есть пострадавшие. Фото

В городе Петропавловск на севере Казахстана вооруженный холодным оружием подросток напал на детей. Происшествие произошло в одной из местных школ.

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В результате трое школьников получили ранение. Об этом сообщает издание Tengri News (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы рассказали, что девятиклассник пронес в школу топор и нож. Перед нападением он надел маску в туалете, вышел в коридор и ранил трех учеников.

Двое школьников находятся в детской больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь. Пострадавшие дети учились в 10 и 9 классах.

Прокуратура Северо-Казахстанской области и Департамент полиции области подтвердили инцидент и уточнили, что все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу.

После нападения несовершеннолетнего задержали правоохранительные органы. По данному факту начато досудебное расследование по статье покушение на убийство. Местные СМИ пишут, что нападающий состоит на психиатрическом учете.

"Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, осенью 2022 в российском Ижевске произошла стрельба в школе. В результате погибли 13 человек, еще девять получили ранения. Дети, эвакуированные из школы, видели кровь и раненых, которых выносили из помещения.

Ранее сообщалось, что в детском саду на северо-востоке Таиланда вооруженный мужчина открыл стрельбу, вследствие чего погибли по меньшей мере 38 человек. Среди жертв – 22 ребенка.

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