В Казахстане машину россиян с 'Z-свастикой' проучили патрульные. Видео

В Казахстане патрульная полиция наказала россиянина, катавшегося по городу Актау с рашистской символикой на автомобиле. Появление оккупанта, явно поддерживающего войну в Украине, возмутило и рядового жителя города.

Именно он обратил внимание правоохранителей на любителя агрессивной политики Путина. Видео инцидента появилось на телеграм-канале Баста.

"Рашисты решили покататься со своей свастикой в Казахстане. Далеко уехать не удалось", - подписали ролик администраторы канала.

Машину с рашистским символом "Z", которым маркируют свою технику российские оккупанты, едущие на войну в Украину, на улицах города Актау в Казахстане заметил неравнодушный водитель. Он сообщил об увиденном в местную полицию - и спустя некоторое время фаната "второй армии мира" остановил полицейский патруль.

Видео дня

"Впереди едет оккупантская машина с наклейками "Z", сейчас ему покажут", - комментирует автор видео, увидев патрульную машину, устремившуюся за рашистом.

Когда автомобиль рашиста был остановлен, патрульные обнаружили, что у него нету брызговиков, и составили протокол за создание аварийной ситуации на дорогах. Нарушения ПДР, совершенные рашистом, зафиксировал видеорегистратор в автомобиле все того же неравнодушного казаха.

На водителя-нарушителя оформили три протокола.

При этом россиянин кричал, что "запрещает его снимать" и требовал "не разжигать межнациональную рознь".

"На штрафстоянку не мешало бы", - подсказал полицейским автор видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чехии заявили, что демонстрацию символа "Z" могут приравнять к демонстрации свастики. А рядовые граждане все чаще за рашистский символ начинают давать по роже. Недавно в Крыму местный житель избил ветерана ФСБ за букву Z на авто.

При этом в России демонстрация пренебрежения к новоявленной "свастике" чревата проблемами: на днях стало известно о задержании мужчины, плюнувшего в плакат с буквой Z.

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