В Казахстане из-за непогоды столкнулись почти 100 авто: появились подробности. Видео

В Акмолинской области Казахстана на трассе Астана – Петропавловск в пятницу, 3 января, произошло ДТП с участием 95 транспортных средств. Причиной аварии стала непогода – метель и сильный гололед. Есть потерпевшие.

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Пострадали 12 человек, они госпитализированы. Еще 15 водителей и пассажиров доставили к пунктам обогрева. Об этом сообщил Telegram-канал местного национального оператора по управлению автомобильными дорогами страны "КазАвтоЖол".

Первые авто столкнулись около 13:28 по местному времени на 153-м километре трассы, недалеко от села Жанаталап.

Правоохранители считают, что часть водителей не соблюдала скоростной режим и безопасную дистанцию.

На месте работали службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительные органы. Движение временно перекрыли; его планировали возобновить примерно в 22:00 по местному времени (власти предупреждали, что сроки могут измениться в зависимости от погодных условий).

Спасатели демонтировали одно из ограждений, чтобы эвакуировать машины с места ДТП было проще.

На дороге, где случилась авария, 3 января из-за непогоды были введены ограничения для всех видов транспорта.

Трассу чистили 22 комбинированные дорожные машины и два трактора. В МЧС Казахстана отчитались, что на месте работала группу спасателей из 48 человек и 16 единиц техники.

Как писал OBOZ.UA, в крупнейшем городе США Нью-Йорке в Рождество такси въехало в группу пешеходов. Пострадали шесть человек, четыре из них с травмами попали в больницу, в частности девятилетний ребенок.

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