В Нью-Йорке такси въехало в толпу пешеходов: пострадали по меньшей мере шесть человек. Фото

В крупнейшем городе США Нью-Йорке в Рождество такси въехало в группу пешеходов. В результате аварии пострадали не менее шести человек, четыре из них с травмами попали в больницу, в частности 9-летний ребенок.

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Инцидент произошел в районе Манхеттен вечером в среду, 25 декабря, передает Fox News. Полицейское управление Нью-Йорка (NYPD) подтвердило , что такси врезалось в группу пешеходов в знаковом туристическом месте на Геральд-сквер (Herald Square) около 16:00 по местному времени.

За рулем автомобиля был 58-летний мужчина. Что стало причиной аварии, правоохранители не сказали.

Шесть пациентов в различных состояниях были доставлены в местные больницы. 9-летний мальчик был доставлен в медицинское учреждение с рваными ранами на ноге; 41-летняя женщина попала в больницу с травмой головы, 49-летняя женщина – с травмой ноги.

Остальные пострадавшие отказались от дальнейшего лечения после аварии.

Herald Square — популярное туристическое место, особенно в праздничный сезон, где пересекаются Бродвей, Шестая авеню и 34-я улица.

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