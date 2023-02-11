В Канаде представили монету-писанку с трипольскими мотивами: вырученные средства передадут Украине. Фото

В Канаде выпустили серебряную монету в форме украинской писанки, выполненной по трипольским мотивам. Все средства, вырученные от продажи монет-писанок, передадут на помощь украинцам.

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Об этом сообщили на сайте Королевского канадского монетного двора. Там отметили, что монеты раскупили за несколько дней.

Корпорация Короны обнародовала фото монеты-писанки и описала ее вид, назвала номинал и стоимость.

"Дизайн и образы серебряной монеты-писанки чествуют незыблемую и неоспоримую связь с Матерью-Землей, которую искусство писанкарства отразило и почитало в своей вечной традиции и истории. Это наследие Трипольской культуры, найденное тысячи лет назад на современной украинской земле. Королевский монетный двор Канады признает и чествует это наследие, выпуская этот шедевр дизайна и традиций", – говорится в сообщении.

Собственно сама писанка изображена на цветном реверсе монеты. Она выполнена в естественных тонах, похожих на те цвета, которые использовали трипольцы в своей росписи. Узор писанки также соответствует художественному стилю Трипольской культуры и воспроизводит мотивы жатвы.

"Вдохновением для дизайна этой писанки послужили сохранившиеся глиняные изделия этого периода неолита, в частности трипольские амфоры, которые когда-то использовались для хранения земельных богатств, и поэтому трипольские писанки преимущественно имеют цвет красной глины, черный, коричневый и охристый цвета", – рассказали в монетном дворе.

Реверс монеты создала художница Наталии Кит.

В центре писанки изображена полоса, содержащая солярные символы и плетения из семян, символизирующих урожай.

Центральная полоса окружена четырьмя параллельными "линиями жизни". Вверху и под ней полосы с переплетенным узором, изображающим, как зерно питается дождем и символизирует связь и непрерывность. Далее следует орнамент "меандр", или бесконечник – символ бесконечной жизни.

Третья полоса содержит изображение созревающего зерна. А четвертая выполнена с использованием символа "спираль", являющегося схематическим изображением эволюции Вселенной, движения Солнца, знаком плодородия и как символ солнца – властелином времени.

На аверсе монеты изображен профиль королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022 года. Это портрет работы Сюзанны Блант.

Стоимость одной монеты-писанки – 139,95 канадского доллара (примерно 3 990 грн), а номинал – 20 канадских долларов.

Монеты были отчеканены тиражом 7,5 тысячи штук. Их раскупили буквально за несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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