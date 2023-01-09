Мужественно и бесстрашно противостояли вселенскому злу: в честь защитников "Азовстали" выпустили монету. Фото

Ниуэ – государство в Полинезии (южная часть Тихого океана) – выпустила серебряную памятную монету номиналом 5 долларов "Воин Азовстали". Она посвящена украинским защитникам Мариуполя. В сети ее уже продают по 279,9 евро.

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"Украинские солдаты на "Азовстали" – доказательство того, что противостояние мощному агрессору всегда было и будет правильным. ... Пусть их героические подвиги никогда не будут забыты. Эта памятная монета обязательно займет особое место в вашей коллекции и сердце", – отмечается в описании к монете на Top World Coins.

Как выглядит "Воин Азовстали"

На монете изображен украинский воин, облаченный в метафорической броне. Его украшает металлургический завод, служивший защитникам "Азовстали" прикрытием и являющийся символом их стойкости.

С другой стороны монеты изображен герб Ниуэ, а также надпись "Остров Ниуэ". Также здесь размещена информация о монете:

номинал;

вес (62,2 грамма);

проба серебра (999).

"Как мог мир допустить восстановление тоталитарного режима и анархии, внезапно нависшей над землей суверенного независимого государства в самом сердце Европы? ... Этой монетой мы вспоминаем подвиг защитников "Азовстали", мужественно и бесстрашно противостоявших вселенскому злу", – говорится в описании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ выпустил набор памятных монет номиналом в 5 грн "Государственные символы Украины". В него вошли монеты "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн". Он посвящен главным атрибутам государства, символам Украины: Государственному Гербу Украины, Государственному Флагу Украины и Государственному Гимну Украины.

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