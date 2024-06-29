В Канаде из-за забастовки отменили 150 авиарейсов: что происходит

Канадская авиакомпания WestJet отменила не менее 150 рейсов из-за забастовки работников технического обслуживания. Это повлияло на 20 000 пассажиров, которые должны были лететь начиная с субботы, 29 июня.

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Об этом сообщает Associated Press. Профсоюз авиамехаников объявил забастовку в пятницу вечером, 28 июня, из-за "нежелания авиакомпании вести переговоры с профсоюзом".

Это произошло после того, как федеральное правительство издало приказ об обязательном арбитраже после двух недель напряженных переговоров по новому соглашению.

По данным WestJet, в четверг профсоюз "подтвердил, что они будут следовать указаниям", поэтому забастовка или локаут не должны были состояться. Забастовка задела как международные, так и внутренние рейсы, припав на длинные выходные по случаю Дня Канады.

WestJet выразила крайнее возмущение ситуацией и заявила, что потребует от профсоюза полной ответственности за причиненные неудобства и ущерб. Профсоюзный переговорный комитет в своей обновленной информации для членов сослался на приказ Канадского совета по промышленным отношениям, не запрещающий забастовки или локауты во время арбитражного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, 29 апреля была снята блокада пункта "Рава-Русская – Гребенное".

После разблокирования польско-украинской границы грузопоток агропродукции из Украины вырос на 20%. Это привело к пополнению государственного бюджета на 2,5 млрд грн всего за одну неделю.

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