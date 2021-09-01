В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар: густой дым окутал популярный среди туристов город. Видео

Лесные чащи округа Эль-Дорадо штата Калифорния в США охвачены сильным пламенем. Пожарные системно занимаются локализацией огня, но сильный ветер вынуждает применять меры по эвакуации местных жителей и ближайшего города в соседнем штате Невада.

Об этом сообщило издание APNews. Впервые за много лет в этом сезоне нет туристов на озере Тахо, они вынуждены были покинуть город Саус Лэйк из-за сильного задымления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ветер, когда он проносится через лесную местность, охваченную пламенем, создает, что называется активным пожаром в кроне, когда огонь фактически переходит от верхушки дерева к верхушке дерева", – пояснил опасный эффект аналитик пожарного поведения из Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Стивен Волмер.

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Он указал, что из-за этого природного воздействия горящие угли выбрасывались на расстояние 1,6 км перед огнем, создавая новые точки возгорания, в том числе в некоторых частях густого леса, которые не подвергались пожару с 1940 года, и ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье загорелась крыша популярного гостинично-ресторанного комплекса. Гостей заведения удалось эвакуировать, но владельцам огонь нанес серьезный материальный ущерб.