В Кабуле устроили акцию протеста против талибов: сотни людей вышли на улицы. Видео
В Афганистане сотни людей вышли на улицы, протестуя против режима "Талибана". Люди поддерживали лидера сопротивления Ахмада Массуда.
Протесты прошли в ночь на 7 сентября в городах Кабул и Мазари-Шариф, сообщает Alarabiya News. В сети публиковали видео, где люди на улицах выкрикивали "смерть Талибану, долгой жизни Афганистану".
Отметим, что днем ранее талибы заявили, что захватили провинцию Панджшер, последний оплот сопротивления во главе с Массудом. После чего последний опубликовал аудиосообщение, в котором он призвал к "национальному восстанию".
"Мы призываем других братьев и сестер, где бы вы ни находились, и с тем, что вы способны, чтобы подняться и противостоять навязыванию покоренного будущего в Афганистане", – говорил он.
Также он обвинил талибов в использовании "иностранных наемников", не указывая определенную страну. Однако добавим, что протестующие также выкрикивали "Смерть Пакистану".
Поясним, что местные СМИ писали, что военные силы Пакистана помогли талибам в борьбе с захватом провинции Панджшер. Сообщается, якобы была оказана воздушная поддержка и предоставлен спецназ.
Отмечается, что глава пакистанской межведомственной разведки Фаиз Хамид провел встречу в Кабуле с одним из лидеров талибов муллой Абдулом Гани Барадаром. Хамид якобы мог помочь талибам реорганизовать афганских военных.
"Long Live Afghanistan."— Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) September 6, 2021
"Death To Pakistan."
Among the chants at a protest march in #Kabul tonight.
Courtesy video. pic.twitter.com/eLvNKIxccY
The courageous people of Mazar-e-Sharif, in northern #Afghanistan, have taken to the streets to protest against the Taliban.— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) September 6, 2021
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"National Uprising" began in #Afghanistan after the call of @AhmadMassoud01— Mustafa Kamal Kakar (@MustafaKamalMKK) September 6, 2021
It's Dekundi protest.
#FreeAfghanistan 🇦🇫
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Как сообщал OBOZREVATEL, террористическая группировка "Талибан" взяла под полный контроль провинцию Панджшер. Это был последний район в Афганистане, удерживаемый силами сопротивления.