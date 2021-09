В Кабуле устроили акцию протеста против талибов: сотни людей вышли на улицы. Видео

В Афганистане сотни людей вышли на улицы, протестуя против режима "Талибана". Люди поддерживали лидера сопротивления Ахмада Массуда.

Протесты прошли в ночь на 7 сентября в городах Кабул и Мазари-Шариф, сообщает Alarabiya News. В сети публиковали видео, где люди на улицах выкрикивали "смерть Талибану, долгой жизни Афганистану".

Отметим, что днем ранее талибы заявили, что захватили провинцию Панджшер, последний оплот сопротивления во главе с Массудом. После чего последний опубликовал аудиосообщение, в котором он призвал к "национальному восстанию".

"Мы призываем других братьев и сестер, где бы вы ни находились, и с тем, что вы способны, чтобы подняться и противостоять навязыванию покоренного будущего в Афганистане", – говорил он.

Также он обвинил талибов в использовании "иностранных наемников", не указывая определенную страну. Однако добавим, что протестующие также выкрикивали "Смерть Пакистану".

Поясним, что местные СМИ писали, что военные силы Пакистана помогли талибам в борьбе с захватом провинции Панджшер. Сообщается, якобы была оказана воздушная поддержка и предоставлен спецназ.

Отмечается, что глава пакистанской межведомственной разведки Фаиз Хамид провел встречу в Кабуле с одним из лидеров талибов муллой Абдулом Гани Барадаром. Хамид якобы мог помочь талибам реорганизовать афганских военных.

"Long Live Afghanistan."



"Death To Pakistan."



Among the chants at a protest march in #Kabul tonight.



Courtesy video. pic.twitter.com/eLvNKIxccY — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) September 6, 2021

The courageous people of Mazar-e-Sharif, in northern #Afghanistan, have taken to the streets to protest against the Taliban.



pic.twitter.com/bWjgl2DdlN — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) September 6, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, террористическая группировка "Талибан" взяла под полный контроль провинцию Панджшер. Это был последний район в Афганистане, удерживаемый силами сопротивления.