В Кабуле устроили акцию протеста против талибов: сотни людей вышли на улицы. Видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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В Кабуле устроили акцию протеста против талибов: сотни людей вышли на улицы. Видео

В Афганистане сотни людей вышли на улицы, протестуя против режима "Талибана". Люди поддерживали лидера сопротивления Ахмада Массуда.

Протесты прошли в ночь на 7 сентября в городах Кабул и Мазари-Шариф, сообщает Alarabiya News. В сети публиковали видео, где люди на улицах выкрикивали "смерть Талибану, долгой жизни Афганистану".

Отметим, что днем ранее талибы заявили, что захватили провинцию Панджшер, последний оплот сопротивления во главе с Массудом. После чего последний опубликовал аудиосообщение, в котором он призвал к "национальному восстанию".

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"Мы призываем других братьев и сестер, где бы вы ни находились, и с тем, что вы способны, чтобы подняться и противостоять навязыванию покоренного будущего в Афганистане", – говорил он.

Также он обвинил талибов в использовании "иностранных наемников", не указывая определенную страну. Однако добавим, что протестующие также выкрикивали "Смерть Пакистану".

Поясним, что местные СМИ писали, что военные силы Пакистана помогли талибам в борьбе с захватом провинции Панджшер. Сообщается, якобы была оказана воздушная поддержка и предоставлен спецназ.

Отмечается, что глава пакистанской межведомственной разведки Фаиз Хамид провел встречу в Кабуле с одним из лидеров талибов муллой Абдулом Гани Барадаром. Хамид якобы мог помочь талибам реорганизовать афганских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористическая группировка "Талибан" взяла под полный контроль провинцию Панджшер. Это был последний район в Афганистане, удерживаемый силами сопротивления.

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