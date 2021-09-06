'Талибан' взял под полный контроль провинцию Панджшер – СМИ

Террористическая группировка "Талибан" взял под полный контроль провинцию Панджшер. Это был последний район в Афганистане, удерживаемый силами сопротивления.

Об этом сказал официальный представитель группы исламистских боевиков Забихулла Муджахид, передает Reuters. Сообщается, что на фотографиях в социальных сетях были запечатлены талибы, стоящие перед воротами резиденции губернатора провинции Панджшер.

При этом не поступало никаких известий о захвате региона от лидера ополченцев Ахмада Масуда.

Отметим, что ранее в Афганистане в боях северную провинцию Панджшер погибли пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара. Ополченцы назвали условия для прекращения огня, но "Талибан" отверг их предложение.

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Американский генерал Марк Милли говорил, что в Афганистане продолжаются бои за провинцию Панджшер. Там отпор талибам дают силы сопротивления, несогласные с режимом исламистов. В такой ситуации есть угроза начала гражданской войны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что сейчас происходит в Панджшере, кто возглавляет сопротивление и чего он хочет от исламистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Украины афганского происхождения обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их из Афганистана.