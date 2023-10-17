'Цена будет высокой, но мы победим': министр обороны Израиля заявил о подготовке к 'долгой' войне

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что война ЦАХАЛ с палестинскими боевиками ХАМАС – это война в долгую. Армия обороны понимает, что цена этого противостояния будет чрезвычайно высокой, но Иерусалим будет праздновать победу.

Слова израильского чиновника передает издание Times of Israel. Галлант подчеркнул, что для еврейского народа это решающий исторический момент.

"Позвольте мне сказать вам, господин госсекретарь, это будет долгая война. Цена будет высокой, но мы собираемся победить — для Израиля, для еврейского народа и для ценностей, в которые верят обе наши страны, Соединенные Штаты и Израиль", – резюмировал он.

Напомним, во время своего визита на Ближний Восток Блинкен заявил, что ХАМАС не является представителем палестинского народа или его законных стремлений к будущему. Единственная цель боевиков – уничтожить государство Израиль и убить евреев.

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Как сообщал OBOZ.UA, президент США Байден рассматривает возможность поездки в Израиль в ближайшие дни. В Иерусалиме отметили, что визит американского лидера стал бы мощным символом сочувствия и поддержки после жестокого нападения ХАМАС.

Также на этой неделе в Израиль намерен прибыть немецкий канцлер Шольц. Политик намерен выразить поддержку израильскому народу, который пострадал от террористических атак боевиков.

В то же время страны ЕС выступили с совместным заявлением относительно обострения на Ближнем Востоке. Государственные лидеры осудили действия боевиков группировки ХАМАС против Израиля и призвали их освободить заложников без каких-либо условий.

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