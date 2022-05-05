В Израиле заверили, что будут поддерживать Украину во время и после войны

В Израиле пообещали Украине поддержку и во время войны, и после ее окончания. В частности, израильское правительство намерено предотвращать попытки уклонения от антироссийских санкций.

Также Израиль собирается помочь восстановлению Украины после ужасающих разрушений, причиненных Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонных переговоров с израильским коллегой Яиром Лапидом.

"Поговорил с Яиром Лапидом, поздравил его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку Украины в Генассамблее ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после завершения войны, в том числе, предотвращая уклонение от санкций и помогая восстанавливать Украину", - написал Кулеба в своем Twitter.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Израиль выделит квоту на лечение раненых защитников Украины в израильских больницах.

Также, по данным СМИ, в этом государстве склоняются к военной помощи Украине.

Не исключено, что катализатором для этого стало антисемитское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, впоследствии поддержанное МИД РФ. Лавров, напомним, в интервью итальянскому телеканалу рассказал о "еврейской крови" Адольфа Гитлера и фактически обвинил евреев во Второй мировой войне и Холокосте. А в возглавляемом им ведомстве заявили, что Израиль "поддерживает нацистов".

Антисемитские тезисы одного из руководителей РФ вызвали такую бурю возмущения в мире, что президент РФ Владимир Путин вынужден был извиниться перед премьером Израиля за заявление Лаврова.