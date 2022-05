В МИД России после антисемитского заявление Лаврова обвинили Израиль в поддержке нацизма

Министерство иностранных дел России после антисемитского заявление главы ведомства Сергея Лаврова оскандалилось новым заявлением. Там обвинили Израиль якобы в поддержке "неонацистского режима" в Украине.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ в своем Twitter-аккаунте. Как известно, Лавров обвинил в антисемитизме самих евреев, эти слова в Израиле назвали "низменным уровнем расизма".

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - заявили в российском МИД.

Видео дня

Отметим, скандал вокруг слова Лаврова разгорелся после его интервью итальянскому телеканалу 1 мая. Журналист спросил, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что Зеленский – еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", – ответил глава внешнеполитического ведомства России.

После этого МИД Израиля вызвал "на ковер" российского посла Анатолия Викторова.

Глава израильского МИД Яир Лапид отметил, что слова Лаврова "непростительны", а также являются ужасной исторической ошибкой.

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – указал он.

Киев также осудил слова Лаврова, заявив, что его "гнусные высказывания" были оскорбительны для Зеленского, Израиля, Украины и евреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, а также пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявили, что заявление главы Министерства иностранных дел Сергея Лавров о том, что Адольф Гитлер был евреем и именно сами евреи являются главными антисемитами, абсурдно и показывает, что Москва скатилась в тотальную пропаганду и ложь.

Они также подчеркнули, что глава МИД РФ, вероятно, страдает формой самого низкого расизма. Кроме того, для России нет понятия дна, на которое они готовы опуститься.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что антисемитские заявление Лаврова – просто свидетельство того, что РФ "является правопреемником нацистской идеологии". Он убежден, что Москва ищет оправдания массовых убийств украинцев.

_Oboz_Core_ComponentRenderError Error: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at /app/Obozrevatel.News.WebSite/src/commons/components/newsFullDisclaimer/newsFullDisclaimer.js:28:45 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)

[Error]