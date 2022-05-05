Путин извинился перед премьером Израиля за заявление Лаврова о "еврейской крови" Гитлера

Президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Нафтали Беннетом за заявления, сделанные министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тот ранее сказал, что в Гитлере была "еврейская кровь", а "самые большие антисемиты — это сами евреи".

Разговор состоялся в четверг, 5 мая, сообщили в Twitter премьер-министра Израиля. Путин и Беннет подчеркнули "особое значение" 9 мая, когда Россия и Израиль отмечают победу Европы и России над нацистской Германией.

"Президент России напомнил, что из 6 миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, уничтоженных нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР, и попросил передать пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле. Нафтали Беннет, в свою очередь, отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом", – говорится в сообщении Кремля.

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"Премьер-министр принял извинения президента Путина за высказывания Лаврова и поблагодарил его за разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Отмечается, что лидеры двух стран также провели "обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Украине", уделив особое внимание гуманитарным вопросам, таким как эвакуация гражданского населения из металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Российские военные по-прежнему готовы обеспечить безопасный выход гражданских лиц. Что касается боевиков, остающихся на "Азовстали", то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", – цинично заявили в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Израиля вызвал "на ковер" российского посла Анатолия Викторова после недопустимого высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и президенте Украины Владимире Зеленском.