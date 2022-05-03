Израиль выделит квоту на лечение раненых защитников Украины в израильских больницах

Израиль выделит квоту на лечение в своих больницах раненых украинских военнослужащих. Также будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, в том числе медикаментов.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле. Данные решения обсуждались во время встречи украинского посла Евгения Корнийчука с министром здравоохранения Израиля Ницаном Горовицем.

"Наибольшее внимание во время беседы уделено вопросу организации лечения в израильских госпиталях украинских военнослужащих, получивших ранения в результате российской вооруженной агрессии. Договорено, что израильская сторона выделит соответствующую квоту", – сказано в сообщении.

Видео дня

Минздраву Израиля также передадут обновленный список нужд медицинской отрасли Украины. "Израильской стороне выразили благодарность за оказание гуманитарной помощи, в том числе размещение во Львовской области полевого госпиталя Кохав Меир, который недавно завершил свою работу. За это время израильские медики приняли более 6000 украинских пациентов", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля Израиль решил, что будет поставлять шлемы и жилеты для украинских спасательных служб. Это первая оборонная помощь от этой страны с начала полномасштабной агрессии РФ.