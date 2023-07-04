В Израиле тысячи людей протестовали против судебной реформы, есть задержанные. Видео

В Израиле в понедельник, 3 июля, тысячи протестующих митинговали против судебной реформы, вступая в стычки с полицией. Они перекрыли дорогу вблизи аэропорта Бен-Гурион, начали возводить баррикады и вошли в Терминал 3.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel. Отмечается, что полиция объявила антиправительственный протест в аэропорту "незаконным".

Правоохранители применили силу, чтобы помешать протестующим заблокировать дорогу и выгнать демонстрантов из зала прибытия аэропорта под их сканирование: "Это правительство преступное"!

По информации полиции, 37 демонстрантов были задержаны за нарушение общественного порядка. Разгоняли протестующих с помощью конной полиции.

По данным израильских СМИ, в течение дня в акции протеста в аэропорту принимали участие около 15 тысяч человек.

Протесты вызвали массовые пробки на подъезде к аэропорту и ведущих к нему дорогах. Некоторые рейсы были задержаны на несколько часов. По информации СМИ, многие пассажиры опоздали на свои рейсы.

Организаторы протеста и оппозиционные деятели заявили, что демонстрация будет продолжена, если коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху не остановит обсуждение в комитете Кнессета законопроекта, запрещающего судьям осуществлять судебный контроль над "умностью" правительственных решений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нетаньяху заявил, что Израиль не будет помогать Украине оружием, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией".

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