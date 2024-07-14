В Израиле террорист въехал в людей на остановке: есть раненые, нападавшего ликвидировали

В Израиле 14 июля произошел очередной теракт. Мужчина на автомобиле дважды врезался на своем автомобиле в толпу людей на остановке у одной из военных баз в поселении Нир-Цви.

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Известно о четырех пострадавших, нападавшего застрелили полицейские пограничной охраны, находившиеся в районе, где было совершено преступление. Подробности теракта сообщает израильское издание The Times of Israel.

Жуткий теракт произошел посреди дня в израильском поселении Нир-Цви. Террорист на автомобиле въехал в толпу людей, находившихся на автобусной остановке недалеко от военной базы Црифин.

Злоумышленник сбил двух человек, находившихся на остановке, проехал несколько сотен метров и снова совершил наезд.

"Командир Ави Биттон, начальник полиции Центрального округа, заявил на месте происшествия, что террорист "таранил, разворачивался и снова таранил", – пишет издание.

По данным израильских полицейских нападающим оказался палестинец из Восточного Иерусалима. Также появились сообщения, что он пытался применить огнестрельное оружие. Его застрелили на месте теракта сотрудники пограничной полиции.

По данным полицейских и медиков, всего вследствие действий террориста ранения получили четверо израильтян. Двое из них – в критическом и тяжелом состоянии. Как утверждает корреспондент The Times of Israel со ссылкой на данные службы скорой помощи Magen David Adom, речь идет о двух израильтянах в возрасте 20 лет.

Состояние еще одного раненого медики оценивают как средней тяжести, четвертый пострадавший – в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в начале июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его государство будет воевать в секторе Газа, пока не достигнет всех целей войны. Основной из них заявлена полная ликвидация террористической группировки ХАМАС. Также среди целей, от которых Израиль не готов отказаться – освобождение всех заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в секторе Газа, и обеспечение того, чтобы эта территория никогда больше не представляла угрозы для Израиля.