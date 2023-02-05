Десятки тысяч израильтян вышли на улицы, протестуя против судебной реформы Нетаньяху. Фото

В Израиле не утихают антиправительственные протесты. Люди выступают против запланированных судебных реформ нового премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Об этом сообщает Еuronews. Как известно, премьер планирует капитальный "ремонт" судебной системы (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы показать свое негодование по поводу решения властей в субботу, 4 февраля, десятки тысяч израильтян собрались на еженедельную демонстрацию. Народ считает, что реформа угрожает демократическим ценностям Израиля.

Протесты прошли в двух местах Тель-Авива. Активисты размахивали флагами и выкрикивали лозунги против министра юстиции.

"Врачи борются за жизнь демократии", – гласила надпись на одном из плакатов в руках медика.

Это уже пятая акция протеста против нового правительства, коалиции ультраортодоксальных и крайне правых националистических партий, которые стали править страной всего лишь в декабре прошлого года.

Правительство Нетаньяху хочет ослабить Верховный суд, предоставив парламенту право отменять судебные решения простым большинством голосов.

Кроме того, в планах предоставить парламенту контроль над назначением судей и снизить независимость юрисконсультов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает на большую помощь от Израиля после смены правительства в этой стране. В первую очередь речь идет о предоставлении противовоздушного защитного вооружения и об уменьшении отказов во въезде для украинских беженцев.

На сегодняшний день Израиль оказал нашей стране гуманитарную и экономическую помощь, а также публично осудил РФ. При этом Украина не получила от него оборонительного или наступательного оружия. Израиль все еще опасается, что этот шаг станет причиной разрыва его связей с Москвой.