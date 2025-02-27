В Израиле палестинский террорист протаранил толпу и патрульный автомобиль: пострадали 12 человек, нападавшего ликвидировали. Фото и видео

В Израиле около 16:30 у поворота на Каркур на шоссе №65 произошел теракт – автомобиль врезался в толпу людей. 12 человек получили ранения и травмы, среди них минимум двое в тяжелом состоянии и 17-летняя девушка – в критическом.

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Преступник был ликвидирован. Как передает The Times of Israel, машина протаранила толпу, которая стояла в зоне автобусных остановок на перекрестке.

Врезавшись в людей на обочине, автомобиль уехал в направлении поселка Ган-Шмуэль. По дороге он намеренно врезался в патрульную полицейскую машину (травмы получил сотрудник, который сидел внутри). Правоохранители открыли огонь по террористу, и вскоре он умер от полученных ранений.

СМИ сначала сообщали, что теракт совершил 24-летний гражданин. Но в полиции позже уточнили, что преступником оказался 53-летний палестинец из Дженина, проживавший в Ироне (Израиль) без разрешения. Он был женат на арабке с израильским гражданством. Его дети также являются гражданами страны; у него самого недавно отобрали "синий" паспорт как у неблагонадежного, то есть он находился в Израиле нелегально.

Арабские СМИ идентифицировали преступника как Джамиля Заюда.

Как ранее писал OBOZ.UA, террористическая организация ХАМАС передала Израилю тела четверых заложников, которые были убиты в плену. На родину вернули погибших Ицика Элгарата, Охада Яхаломи, Шломо Манцура и Цахи Идана. В свою очередь израильская сторона отпустила более 600 палестинских заключенных.

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