ХАМАС передал тела четырех израильских заложников: в ответ Израиль отпустит более 600 палестинских заключенных

Террористическая организация ХАМАС передала Израилю тела четверых заложников, которые были убиты в плену. На родину вернули тела Ицика Элгарата, Охада Яхаломи, Шломо Манцура и Цахи Идана.

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В свою очередь израильская сторона отпустила более 600 палестинских заключенных. Об этом сообщает The Times of Israel.

Цахи Идан, которому на момент похищения было 49 лет, был взят в плен террористами ХАМАС в своем доме в кибуце Нахаль Оз после того, как его 18-летняя дочь Мааян была застрелена через дверь безопасной комнаты. Террористы некоторое время держали Цахи, жену Гали и их двух маленьких детей в заложниках в доме, а затем схватили Цахи и увезли в Газу.

Об опознании тела Шломо Манцура сообщил Форум по вопросам заложников и пропавших без вести. 85-летний мужчина был похищен из кибуца Кисуфим 7 октября 2023 года.

Охада Яхаломи палестинские террористы убили в 50-летнем возрасте. В течение многих лет мужчина работал в Управлении природы и парков Израиля. У него остались жена и трое маленьких детей.

Ицика Элгарата боевики похитили в возрасте 68 лет. У него остались двое детей, брат и две сестры.

После возвращения четырех тел в ХАМАС заявили, что готовы освободить заложников только при условии прекращения огня. Террористическая группировка заявляет, что "соблюдает соглашение о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры по второму этапу".

В ответ на возвращение тел убитых в плену израильтян ЦАХАЛ начал освобождать более 600 палестинских заключенных. Сотни людей вернулись на оккупированный Западный берег и в сектор Газа, где их встречали толпы. В Израиле отметили, что это будет последний обмен в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня, которая должна завершиться 1 марта.

Напомним, Израиль рассматривает возможность продления 42-дневного перемирия в секторе Газа, поскольку стремится вернуть домой оставшихся 63 заложников. В то же время Иерусалим откладывает достижение соглашения о будущем анклава.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля боевики ХАМАС освободили еще шестерых израильских заложников. Некоторые из них находились в плену в течение десяти лет.

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