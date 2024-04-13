Спецназ Ирана захватил связанное с Израилем судно вблизи Ормузского пролива. Фото и видео

Армия Ирана захватила возле Ормузского пролива связанный с Израилем корабль, который перемещался под флагом Португалии. На контейнеровоз MCS Aries с 25 членами экипажа высадился спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщило иранское агентство IRNA, источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного корабля в водах Персидского залива, судно направили в территориальные воды Ирана. Утверждается, что корабль якобы связан с компанией Zodiac Group, которой владеет израильский миллиардер Эяль Офер.

На видео, опубликованном агентством Associated Press, видно, как коммандос совершают высадку на корабле с советского вертолета Ми-17 возле ключевого водного пути. Такой же вертолет ранее использовали для атак на судна поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, пишет AP.

В последний раз MSC Aries зафиксировали у берегов Дубая 12 апреля, он направлялся к Ормузскому проливу. Затем судно отключило данные отслеживания. Это обычная практика для связанных с Израилем кораблей, которые проходят через регион, отмечает AP.

На инцидент отреагировал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В своем видеообращении он предупредил Иран, что Исламская Республика "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации". При этом о самом захвате он не упомянул.

"Иран является крупнейшим в мире государством – спонсором террора. Его террористическая сеть угрожает не только народам Израиля, Газы, Ливана и Сирии. Режим в Иране разжигает войну в Украине и за ее пределами", – сказал Хагари.

По его словам, Израиль находится в состоянии повышенной готовности и предпримет необходимые шаги вместе с союзниками для защиты народа Израиля.

Также инцидент прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Он призвал Европейский Союз и "свободный мир" немедленно ввести против Ирана санкции и объявить КСИР террористической организацией.

"Режим аятоллы Хаменеи – это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права", – цитирует его The Times of Israel.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Financial Times, Иран дал понять союзникам и Западу, что после удара по пристройке своего консульства в Дамаске ответит Израилю "выверенным" образом. Действия Тегерана якобы будут такими, "чтобы сдержать полномасштабный региональный конфликт".

Также сообщалось, что Тегеран пригрозил США последствиями, если они вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном. В частности, Иран пообещал атаковать американские войска в регионе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает "скорого нападения" Ирана на Израиль. Он предостерег Тегеран от подобных действий и пообещал помочь защитить Израиль.

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