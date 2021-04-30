В Израиле начали опознавать жертв на празднике Лаг ба-Омер: среди них две пары подростков и отец 11 детей

В Израиле опознали большинство погибших во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая произошла 29 апреля.

Как пишет Daily Mail, всего погибло 45 человек. Пострадали более ста человек. Среди них шесть в критическом состоянии, 18 – в тяжелом, восемь – в средней степени тяжести и 80 – получили легкие ранения.

В частности, среди погибших:

братья-подростки Йосеф и Моше Эль-Хадад, 18 и 12 лет;

еще одна пара братьев-подростков Моше и Джошуа Энгландер, 14 и 9 лет;

раввин и певец из Монреаля Шрага Гестетнер;

два американца: Йосеф Амрам Таубер из Нью-Йорка и 26-летний Элиэзер Цви Йозааф;

38-летний Шимон Маталониз Бейтар- Илита, отец 11 детей;

37-летний Элиэзер Мордехай Гольдберг, житель Бейтар-Илит, отец 4 детей.

24-летний Менахем Закбах , житель Модиин-Илита, у него осталась беременная жена.

20-летний Моше Бен-Шалом , житель Бней-Брака, ученик йешивы;

Раввин Ханох Солд(52 года), житель Ашдода.

Раввин Йонатан Хеброни из Гиват-Шмуэль, отец 3 детей.

Опознание других погибших продолжается.

Как пишет издание, по словам свидетелей происшествия, полицейские блокировали или ограничивали выезд с места проведения фестиваля, что привело к смертельному "эффекту домино", который один из свидетелей описал как "человеческую лавину".

"Людей становилось все больше и больше. Я помню, что лежал на ком-то сверху. Он не дышал", – рассказал один из участников.

"Были крики; бардак. Каждый пытался выбраться на другого, но им не удалось никого вытащить, потому что это было невозможно. Я видел под собой людей, детей", – сказал еще один свидетель.

Журналисты добавили, что полицейские пыталась преуменьшить свою вину. Также они заявили, что фестиваль посетили до ста тысяч человек, что намного меньше, чем в предыдущие годы, но намного больше, чем ожидалось в этом году на фоне карантина из-за коронавируса.

Копы заявили, что якобы предупредили о перенаселенности еще до того, как произошла давка, и посоветовали опоздавшим держаться подальше.

Напомним, инцидент произошел, когда более 100 тысяч верующих собрались у могилы раввина Шимона Бара Иохая для ежегодных поминовений, которые включают в себя молитву, мистические песни и танцы. Праздничный сбор был самым масштабным после начала пандемии COVID-19.

По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки. На сегодня в стране самый высокий уровень вакцинации в мире.