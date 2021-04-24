В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

В Израиле впервые за 10 месяцев не обнаружили ни одного умершего от Covid-19 в течение суток.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в пятницу, 23 апреля, в стране обнаружили 129 случаев заражения, а количество смертей за все время пандемии осталось то же, что и в четверг – 6346.

До этого в течение 10 дней количество ежедневных летальных случаев не превышало пяти, а 22 апреля уменьшилось до одного. Последний раз в стране не регистрировали смертей от коронавируса 29 июня 2020 года.

Израиль занимает 29 место в мире по количеству заражений коронавирусом с показателем 837 870. В рейтинге от располагается сейчас между Швецией (932 076 случаев) и Португалией (832 891).

На сегодня в стране самый высокий уровень вакцинации в мире. 22 апреля количество людей, получивших две дозы вакцины, превысило 5 млн, что составляет 53% жителей Израиля, население которого – около 9 млн человек.

"Это огромное достижение для системы здравоохранения и граждан Израиля. Вместе мы победим вирус", – написал в Twitter министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Как сообщает ВВС, глава крупнейшего в Израиле медицинского центра Шиба профессор Эяль Лешем на прошлой неделе заявил, что страна близка к достижению коллективного иммунитета – он формируется, когда значительная часть популяции становится иммунной, то есть прививок или такой, что переболела. При условии коллективного иммунитета распространение вируса уменьшается.

Профессор считает, что именно он может быть единственным объяснением спада заражений Covid-19 в Израиле, который длится несмотря на то, что в стране постепенно отменяют ограничительные меры.

"Несмотря на возвращение к практически нормальному образу жизни, мы наблюдаем постоянное снижение количества заражений. Это говорит нам о том, что даже если человек инфицирован, большинство людей, которых он встречает, от него не инфицируются", – отметил Лешем.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 года. В стране используют двухфазные вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Напомним, в начале апреля в Израиле сняли практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, что стало возможным благодаря быстрым темпам вакцинации населения, которую страна начала одной из первых в мире.

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