В Израиле во время праздника Лаг ба-Омер погибли десятки людей. Фото и видео

В Израиле поздно вечером 29 апреля в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, еще около ста пострадали.

На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи и шесть вертолетов для эвакуации раненых, пишет The Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел, когда более 100 тысяч верующих собрались у могилы раввина Шимона Бара Иохая для ежегодных поминовений, которые включают в себя молитву, мистические песни и танцы. Праздничный сбор был самым масштабным после начала пандемии COVID-19.

На месте ЧП устроили полевой госпиталь. Солдаты израильской полиции работали над эвакуацией раненых и расчисткой толпы с места происшествия. Телефонная связь перестала работать, когда тысячи людей пытались связаться с членами семьи и службами экстренной помощи.

По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун. Точная причина пока неизвестна.

"Мы были у выхода, решили, что хотим уйти, а потом полиция заблокировала ворота, поэтому тот, кто хотел выйти, не мог выбраться. В такой спешке мы набросились друг на друга... Я думал, что умру. Я видел рядом с собой мертвых людей", – рассказал очевидец.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "серьезной катастрофой".

"Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки. На сегодня в стране самый высокий уровень вакцинации в мире.