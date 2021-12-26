В Израиле министр начала преследовать пьяного водителя прямо во время совещания

В Израиле произошла несколько необычная ситуация на дороге с участием министра репатриации и интеграции Пнины Тамано-Шата. По пути на заседание правительства 26 декабря ей пришлось выступить в роли сотрудника дорожной полиции.

Так, министр обратила внимание на водителя автомобиля, который подвергал опасности других участников дорожного движения на шоссе №6, пишут "Вести". Чиновница рассказала, что мужчина за рулем превышал разрешенную скорость, беспорядочно маневрировал и совершил несколько столкновений с барьерным ограждением.

Отмечается, что Тамано-Шата извинилась перед коллегами, с которыми вела совещание в Zoom, и обратилась в полицию объяснив ситуацию. До приезда правоохранителей министр с водителем ехали следом за нарушителем, который после 10 минут преследования совершил столкновение с другим автомобилем.

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Чиновница предположила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку после выхода из машины его вырвало.

Кроме Тамано-Шата, о неадекватном поведении водителя на дороге сообщили еще 6 человек. Он был задержан по подозрению в создании опасности для движения и в управлении транспортным средством под воздействием алкоголя.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за поведения заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. На блокпосту на въезде в Донецкую область его машину остановили полицейские для проверки документов. Чиновнику это не понравилось и он устроил скандал. Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.

Позже чиновник написал заявление об уходе с должности. Он признал свою вину и отметил, что ему стыдно за "свою эмоциональность и несдержанность", но не за работу.

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