В Израиле арабский террорист среди бела дня расстрелял людей на остановке: есть убитые и раненые. Фото, видео

В Израиле арабский террорист в пятницу среди бела дня расстрелял людей на остановке. В результате теракта погибли по меньшей мере два человека, еще четверо тяжело ранены.

Об этом сообщает Times оf Israel. Террористическая атака произошла на перекрестке Реем, к северу от города Кирьят-Малахи, около 12:30.

Полиция сообщила, что террорист прибыл на место происшествия на автомобиле и открыл огонь по людям на автобусной остановке из пистолета, после чего его застрелили на месте вооруженные гражданские лица.

Некоторые ивритоязычные СМИ сообщили, что террорист был жителем лагеря Шуафат в Восточном Иерусалиме.

Много полицейских проводили обыски на месте происшествия, чтобы убедиться в отсутствии причастности других террористов, хотя представители правоохранительных органов указали, что террорист, скорее всего, действовал в одиночку.

Медики оказали помощь шестерым людям на месте происшествия, в том числе находящемуся в критическом состоянии мужчине в возрасте 20 лет, который позже был объявлен мертвым в медицинском центре Каплан в Реховоте.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что стрельба показала, что "убийцы хотят убить нас всех".

"Я выражаю свои соболезнования от всего сердца семьям погибших в результате нападения на перекрестке Реем и молюсь о благополучии раненых. Это нападение напоминает нам, что вся страна является фронтом и что убийцы, пришедшие не только из сектора Газа, хотят убить нас всех", – сказал он.

"Мы продолжим сражаться до полной победы всеми нашими силами, на всех фронтах, везде, пока не восстановим безопасность и мир для всех граждан Израиля", – добавил Нетаньяху.

Примечательно, что теракт произошел на фоне войны Израиля против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 11 февраля, в Камеруне (государство в Центральной Африке) произошел теракт, в результате которого погибли два человека. Взрыв произошел в городе Нкамбе, когда школьники принимали участие в мероприятиях по случаю Национального дня молодежи – этот праздник ежегодно отмечается в стране 11 февраля с 1966 года.

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