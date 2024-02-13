В Камеруне произошел теракт: двое школьников погибли, еще 20 получили ранения

В воскресенье, 11 февраля, в Камеруне (государство в Центральной Африке) произошел теракт, вследствие которого погибли два человека. Взрыв произошел в городе Нкамбе, когда школьники принимали участие в мероприятиях по случаю Национального дня молодежи – этот праздник ежегодно отмечается в стране 11 февраля с 1966 года.

Еще 20 человек получили ранения, многие из пострадавших были школьниками. Об этом пишет Xinhua.

Издание, ссылаясь на источники в службе безопасности региона, отмечает, что медики "очень упорно работали", чтобы оказать помощь многим детям, которые получили очень серьезные травмы.

"Число погибших может увеличиться. Это тревожная ситуация, но наши отважные солдаты ужесточили меры безопасности, чтобы выследить террористов, совершивших этот ужасный акт", – сказал собеседник СМИ.

В то же время официальные власти Камеруна еще не делали заявлений о теракте.

"Сепаратисты ввели трехдневный локдаун, чтобы воспрепятствовать деятельности в регионах, где они ведут столкновение с правительственными силами с 2017 года, пытаясь создать независимое государство под названием "Амбазония", – говорится в статье.

Амбазония – это сепаратистская самопровозглашенная страна, претендующая на англоязычную часть Камеруна как часть своей территории. Территория ранее состояла из Южного Камеруна, который был подопечной территорией Организации Объединенных Наций под управлением Соединенного Королевства.

В 2017 году Объединенный фронт Консорциума Амбазонии в Южном Камеруне в одностороннем порядке объявил о независимости от Камеруна. Правительство Камеруна заявило, что эта декларация не имеет юридической силы.

Как сообщал OBOZ.UA, на рынке Баккара в Могадишо, столице Сомали, 6 февраля раздалось несколько взрывов. Сообщалось о 10 погибших и около 20 раненых.

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