В Италии во время взлета разбился реактивный истребитель: погиб 5-летний ребенок. Видео

В итальянском Турине во время взлета разбился реактивный самолет Aermacchi MB-339-PAN. Огонь в результате взрыва истребителя на земле охватил автомобиль, в котором погибла 5-летняя девочка.

Об этом сообщило издание La Stampa. Отмечается, что семья наблюдала за подготовкой группы к предстоящим выступлениям. 12-летний брат девочки получил серьезные ожоги, он госпитализирован. Отец и мать ребенка, а также пилот самолета живы, их доставили в больницу.

Предварительно причиной авиакатастрофы стало попадание птицы в воздухозаборник самолета. СМИ сообщают, что истребитель постепенно начал терять высоту, а затем упал на землю и вспыхнул. Пилот в последний момент успел катапультироваться из кабины. Сам самолет после падения продолжил движение и врезался в несколько автомобилей.

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Напомним, 12 сентября в Волгоградской области России разбился самолет Су-24. Пилотам выжить не удалось.

Бомбардировщик на момент авиакатастрофы совершал учебно-тренировочный полет. Пропагандисты заявили, что боекомплекта на борту не было. Около 19 часов самолет исчез с радаров. А потом стало известно, что он упал.

Как сообщал OBOZREVATEL, у северного побережья Австралии во время военных учений Predators Run потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey. На борту воздушного судна было около 20 морпехов США, трое из которых погибли. Еще четверо военнослужащих США были доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения.

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