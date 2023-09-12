Самолет Су-24 разбился в Волгоградской области РФ: российские пилоты не спаслись

Во вторник, 12 сентября, в России случилась очередная авиакатастрофа. Разбился самолет Су-24. ЧП произошло в Волгоградской области.

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Об этом сообщают росСМИ. Известно, что российским пилотам выжить не удалось.

По предварительным данным, бомбардировщик упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Ложки. На борту были два члена экипажа.

Причины крушения выясняются. На место выехали спасательные службы. В частности, вертолеты Ми-8.

Бомбардировщик на момент авиакатастрофы совершал учебно-тренировочный полет. Пропагандисты заявили, что боекомплекта на борту не было. Около 19 часов самолет пропал с радаров. А позже стало известно, что он упал.

В Минобороны РФ уже подтвердили крушение Су-24. Там заявили, что самолет упал в безлюдной местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 10 сентября в стране-агрессоре разбился частный вертолет Robinsson. Согласно информации, борт разбился под Вологдой.

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