В Австралии разбился конвертоплан V-22 Osprey с 20 морпехами США. Фото

Во время военных учений Predators Run у северного побережья Австралии потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey. На борту воздушного судна находилось около 20 морпехов США.

Видео дня

В результате спасательной операции четверо военнослужащих США были доставлены в больницу, один из них получил серьезные ранения. Еще трое людей погибли. Об этом сообщает издание Nine News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации оператора спасательного вертолета CareFlight, один из раненых американских морпехов находится в критическом состоянии. Трое других – в стабильном состоянии.

Министерство обороны Австралии заявило, что конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey разбился на острове Мелвилл недалеко от островов Тиви во время учений Predators Run, в которых принимают участие военные США, Австралии, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

В этих учениях принимают участие около 2500 человек: 500 из США, 120 из Филиппин, 120 из Индонезии и 50 из Тимора-Лешти.

Позже премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз предоставил немного больше информации об авиакатастрофе. По информации Sky News Australia, авария произошла в 60 км к северу от Дарвина, в 11:00 утра 27 августа по местному времени.

Глава правительства уточнил, что спасателям удалось эвакуировать в больницу Дарвина уже пятерых американских военных. Остальных морпехов осматривают на месте происшествия. Также Альбаниз добавил, что австралийцев на борту конвертоплана не было.

"Первоначальные сообщения предполагают, что в инциденте пострадали только сотрудники сил обороны США, и что в этом инциденте нет представителей австралийских сил обороны. Наше внимание как правительства и министерства обороны сосредоточено на реагировании на инцидент и на обеспечении любой поддержки и помощи в это трудное время", – заявил Альбаниз.

Информационное агентство AFP News Agency заявило, что трое морских пехотинцев США погибли после того, как конвертоплан V-22 Osprey разбился на отдаленном тропическом острове к северу от материковой части Австралии.

"На борту находились 23 человека. Трое из них скончались, а пятеро были доставлены в Королевский госпиталь Дарвина в тяжелом состоянии", – говорится в заявлении представителя морской пехоты США.

Согласно информации сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, в спасательной операции на южном побережье острова Тиви принимал участие военно-транспортный самолет Королевских Военно-воздушных сил Австралии Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Напомним, накануне Дня украинской авиации произошла трагедия – в результате катастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жуткую авиакатастрофу в небе над Житомирской областью 25 августа, в результате которой погибли трое украинских пилотов. Он отметил, что о деталях говорить рано, расследование еще продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!