В Италии создали 28-метровую картину, посвященную карантину. Фото

Алексей Титофф Мир 02:44, 23.03.2021

Во Флоренции (Италия) художник JR создал огромную оптическую иллюзию на дворце эпохи Ренессанса.

Фото своей 28-метровой работы под названием "Рана" он опубликовал в Instagram. На стене здания нарисована огромная трещина, которая как-бы показывает внутренности дома.

Его работа посвящена музеям и другим культурным учреждениям, которые закрылись на карантине.

Instagram/JR

"Говорят, музеи закрыты. Но мы должны их открыть. Вот Флоренция, город Ботичелли, Донателло, Макиавелли и Данте, мы открыли Палаццо Строцци. Эти последние несколько месяцев мы были лишены возможности быть вместе. Но мы по-прежнему свободны мечтать, творить, предвидеть будущее. Может и немного, но оно есть!" – написал французский художник в соцсети.

Процесс создания картины
Instagram/JR

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