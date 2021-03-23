В Італії створили 28-метрову картину, присвячену карантину. Фото

У Флоренції (Італія) художник JR створив величезну оптичну ілюзію на палаці епохи Ренесансу.

Фото своєї 28-метрової роботи під назвою "Рана" він опублікував в Instagram. На стіні будівлі намальовано величезну тріщину, яка ніби показує нутрощі будинку.

Його робота присвячена музеям та іншим культурним установам, які закрилися на карантин.

Instagram / JR

"Кажуть, музеї закриті. Але ми повинні їх відкрити. Ось Флоренція, місто Ботічеллі, Донателло, Макіавеллі та Данте, ми відкрили Палаццо Строцці. Ці останні кілька місяців ми були позбавлені можливості бути разом. Але ми як і раніше вільні мріяти, творити, передбачити майбутнє. Може, й трохи, але воно є!" – написав французький художник у соцмережі.

Процес створення картини Instagram / JR

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