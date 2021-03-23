В Италии создали 28-метровую картину, посвященную карантину. Фото

Во Флоренции (Италия) художник JR создал огромную оптическую иллюзию на дворце эпохи Ренессанса.

Фото своей 28-метровой работы под названием "Рана" он опубликовал в Instagram. На стене здания нарисована огромная трещина, которая как-бы показывает внутренности дома.

Его работа посвящена музеям и другим культурным учреждениям, которые закрылись на карантине.

"Говорят, музеи закрыты. Но мы должны их открыть. Вот Флоренция, город Ботичелли, Донателло, Макиавелли и Данте, мы открыли Палаццо Строцци. Эти последние несколько месяцев мы были лишены возможности быть вместе. Но мы по-прежнему свободны мечтать, творить, предвидеть будущее. Может и немного, но оно есть!" – написал французский художник в соцсети.

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