В Италии снежная лавина накрыла лыжников в горах: три человека погибли, есть пострадавшие

В Италии группа из пяти лыжников попала под снежную лавину в Альпах. Три человека погибли, двум людям удалось выжить. Несчастный случай произошел над селом Траскера в регионе Пьемонт.

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Об этом сообщает Euronews. Тела погибших еще не забрали, поскольку ожидается разрешение местного судьи, выживших удалось доставить вертолетом в больницу.

Известно, что лавина сошла около 12.30 на восточной стороне Пунта-Вальгранде, вершины Леопонтийских Альп, на границе между Италией и Швейцарией. Погибших лыжников протащило со снежной горы на несколько сотен метров от того места, где они катались на лыжах на высоте более 2800 метров.

В районе выше 2100 метров была объявлена тревога, предупреждающая об опасности схождения лавин.

Сейчас выясняется, известил ли спасателей лыжник, увидевший, как лавина снесла трех человек. Как сообщается, группа поднималась в гору с кошками, а затем спускалась с лыжами.

Напомним, в конце декабря в Турции на горнолыжном курорте Эрзурум Паландокен сошла лавина. Это произошло, когда на гору поднималась молодежная национальная сборная по дзюдо. В результате стихийного бедствия погиб 16-летний спортсмен, еще четыре человека получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые установили, что сейчас больше людей выживают под лавинами, чем сорок лет назад. Новое исследование показывает, что с 1990 года общий уровень выживания во время лавин в Швейцарии вырос с 43,5 до 53,4%. Это значит, что на каждые 100 пострадавших сейчас удается спасти примерно на десять человек больше.

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