В Италии набирает обороты дипломатический скандал: в ряде городов страны появились сотни бордов с надписями "Россия нам не враг" и требованием остановить поддержку Украины к итальянскому правительству. На это отреагировали в посольстве Украины в Риме, дипломаты призвали итальянские власти положить конец кампании по реабилитации имиджа государства-агрессоры.

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Об этом говорится в публикации CNN. Ответственность за кампанию взяла на себя группа Sovranita Popolare, которая якобы "выступает за мир".

Еще с июня в разных городах Италии начали появляться баннеры с изображением рукопожатия двух рук, окрашенных в цвета флагов Италии и РФ. Плакаты также содержат лозунги "Россия нам не враг" и призывы прекратить выделять деньги на военную помощь Украине и Израилю.

По состоянию на сентябрь количество таких баннеров уже исчислялось сотнями.

На эту кампанию отреагировало посольство Украины в Риме.

"Мы глубоко обеспокоены наглостью российской пропаганды в Вечном городе. Просим городские власти Рима пересмотреть разрешение на такие плакаты, имеющие четкую цель реабилитации имиджа государства-агрессора", – призвали дипломаты.

Реакция на призыв в разных итальянских городах оказалась разной. В части городов баннеры были сняты городскими властями, в других их оставили до истечения срока аренды рекламных плоскостей.

Ответственность за кампанию взяла на себя группа Sovranita Popolare, которая якобы "выступает за мир". Эти "миротворцы", отметили в CNN, обвиняют евпропейских политиков и, в частности, итальянское правительство в том, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину якобы безосновательно запугивали граждан Италии вероятным нападением РФ на Европу в будущем.

"Итальянские разжигатели войны в течение двух лет разжигали русофобию, чувство ненависти к русскому народу, культуре и искусству", – отмечают "миротворцы", которых упомянутые "культура и искусство" интересуют гораздо больше, чем разрушения, уничтоженные города, тысячи убитых украинцев и миллионы беженцев, ставшие делом рук все того же "русского народа", за который так переживают "активисты".

Впрочем, искать, откуда растут "ноги" у русофильской кампании в Италии, вряд ли придется долго: несколько недель назад почти идентичные баннеры появились в оккупированном с 2014 года украинском Донецке, сообщали активисты движения "Желтая Лента". Там изображено все то же рукопожатие, правда, "жители Донецка" с какого-то перепуга решили сообщить миру, что не считают врагами итальянцев.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что россияне превратили школы в оккупированных территориях в очаги пропаганды.

Также сообщалось, что звезда сериала "Когда все дома" рассказала, какими нарративами "кормит" российская пропаганда крымчан.