В Италии на содержание кошек и собак потратят 1 млн евро: его перед смертью завещала пожилая женщина

В Италии пожилая женщина оставила наследство в миллион евро (наличными и недвижимостью) на строительство и содержание приюта для собак и кошек. Завещание было составлено Риной Нути в 2016 году.

Об этом пишет издание La Repubblica. Спустя годы бюрократических процедур, муниципалитет Эмполи (расположен в регионе Тоскана) начал использовать полученные средства.

Как пишет издание, в завещании было указано, что деньги были переданы с условием, что их потратят на строительство и содержание приюта для брошенных кошек и собак, а также для ухода за могилой Рины Нути, могилой ее мужа и его родственников в течение 50 лет.

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Как отметил член экологического совета Массимо Маркончини в 2023 году будет объявлен тендер на строительство нового питомника. Муниципалитет оценил общий проект примерно в 300 тысяч евро.

Кроме того, будет усовершенствован приют, который уже есть в Эмполи. Речь идет о питомнике Via Maiorana – на его усовершенствование, по словам Маркончини, передали уже 13 тысяч евро.

Отметим, что такие случаи не единичны. К примеру, кошка по кличке Шупетт, принадлежавшая дизайнеру Карлу Лагерфельду, может унаследовать часть его состояния – он завещал ей $252,5 млн долларов. Еще при жизни хозяин позаботился о том, чтобы после его смерти кошка ни в чем не нуждалась.

Кутюрье не раз повторял, что питомица – "центр его мира", пишет Forbes.

Кроме того, известно, что немецкая графиня Шарлотта Либерштайн в 1992 году оставила все состояние – 224 млн фунтов стерлингов ($375 млн) – своей овчарке Гюнтеру III. После смерти Гюнтера III состояние унаследовал Гюнтер IV, который сейчас живет на роскошной вилле, ранее принадлежавшей Мадонне.

А золотистые ретриверы Люк и Лейла, кокер-спаниель Сэди и спрингер-спаниель Санни и Лорен, которые принадлежат американской телеведущей Опре Уинфри, уже имеют фонд в $30 млн. Ведущая часто публикует их изображения в социальных сетях.

Миллионер, торговец антиквариатом Бен Ри в 1988 году завещал коту Рэки $25 млн. При этом родственникам не досталось ни гроша. Животное попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый кот-наследник.

Чихуахуа Кончита стала одним из богатейших животных в мире, после того как скончался ее владелец, Майкл Сайлийт Гейл Познер. В 2010 году Кончита получила основанный для нее целевой фонд в $3 млн долларов и виллу стоимостью более $8,3 млн в Майами. Кончита живет в роскоши и носит ожерелья Cartier за $10 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тех, кто жестоко обращается с животными, будут ждать штрафы и даже лишение свободы. В Верховной Раде Украины приняли новый законопроект, который прописывает целый ряд запретов.

Наказание предусматривается как за избиение зверей, так и за выгул домашних любимцев без намордника.