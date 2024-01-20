В Италии бывшего офицера ВМС приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу России. Фото

В Италии в шпионаже в пользу страны-агрессора России разоблачили бывшего офицера итальянских Военно-морских сил. В пятницу, 19 января, суд вынес ему приговор – мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.

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Об этом сообщает ANSA. Суд присяжных в Риме признал капитана фрегата Вальтера Биота виновным в шпионаже и взяточничестве.

Ранее, в марте 2021 года, бывший офицер ВМС Италии был пойман во время передачи секретных документов сотрудникам российского посольства в торговом центре в Риме. За передачу данных россиянам он должен был получить 5 тысяч евро, писали местные СМИ.

Прокуратура просила для шпиона 18 лет заключения, однако в конце концов срок был увеличен до 20 лет тюрьмы.

Это уже второй приговор, который получил Биот – весной 2023 года военный трибунал Рима приговорил его к 30 годам заключения. На это решение была подана апелляция.

Отмечается, что Италия в 2021 году выслала двух сотрудников российского посольства в связи с этим делом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швеции суд оставил в силе решение о пожизненном наказании для бывшего работника спецслужб страны, обвиненного в шпионаже в пользу государства-агрессора России. Имя шпиона – Пейман Киа, он является одним из двух братьев, осужденных в январе 2023 года.

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