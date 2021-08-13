В Италии бушуют лесные пожары, в огне погибли четыре человека. Видео

В Италии пожарные борются с сотнями лесных пожаров, которые возникли в результате действия антициклона "Люцифер", пришедшего из Сахары. От огня особенно сильно пострадали Калабрия, Сицилия, Сардиния и Кампания. Количество погибших в результате масштабных пожаров возросло до 4 человек.

Об этом сообщило итальянское издание ANSA. Отмечается, что за минувшие сутки в огне погибли еще три человека – двое в Калабрии и одна на Сицилии. Ранее, во вторник, спасатели нашли в городе Гроттерия (Калабрия) тело мужчины – пожар накрыла его загородный дом, и он не смог выбраться (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Напомним, что в среду, 11 августа, на Сицилии температура воздуха достигла отметки +48,8, что стало абсолютным рекордом не только в Италии, но и во всей Европе.

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Ожидается, что жаркая волна достигнет своего пика в стране в пятницу, 13 августа. Сейчас уже 15 итальянских городов находятся в "красной зоне", когда жара настолько сильна, что представляет опасность для здоровья всего населения, а не только пожилых людей.

Ученые говорят, что через климатический кризис тепловые волны и экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, становиться чаще и интенсивнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе установили абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений. Аномальная жара на территории Италии побила рекорд, который держался 44 года. Ее вызвал антициклон "Люцифер", образовавшийся в Африке над Сахарой и спровоцировавший "тепловой купол" над европейской страной.

Из-за аномальной жары в Италии вспыхнули масштабные лесные пожары, люди вынуждены покидать свои дома.