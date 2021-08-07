В Италии арестовали 70-летнюю главу мафиозного клана по прозвищу 'Малышка'. Фото

В субботу, 7 августа, в аэропорту Рима полицейские задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую называют главой клана, входящего в преступный картель Каморра в Неаполе. При задержании пожилая женщина по прозвищу "Малютка" (La Piccolina) не оказала никакого сопротивления и осталась спокойной, увидев ордер.

Как сообщает La Repubblica, она собиралась вылететь в Малагу, чтобы навестить дочь или, что более вероятно, чтобы установить новые деловые отношения между Испанией и Массерией Кардоне, районом на Северной окраине Неаполя, где ее имя давно внушает страх и уважение.

Снимки главы преступной группировки появились в Twitter Tg2.

"Арестованная в аэропорту Чампино Мария Личчарди, босс Каморры и ведущая фигура альянса Секондильяно, она собиралась вылететь в Испанию в 13.00 7 августа", – сказано в сообщении.

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Правоохранители считают, что "Малютка" возглавляла преступную группировку своего покойного брата Дженнаро Личчарди. В 2009 году женщина была приговорена к восьми годам заключения за участие в преступном сообществе, но продолжила управлять кланом после своего освобождения из тюрьмы.

Сейчас же задержанную обвиняют в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Правоохранители предполагают, что Личчарди пыталась покинуть Италию после того, как через своих агентов узнала о расследовании.

Известно, что преступная структура Каморра занимается рэкетом, торговлей наркотиками, оружием и контрабандой, а ее члены владеют строительными компаниями, ресторанным и мусорным бизнесом в Неаполе. По данным издания, при Марии Личчарди группировка начала заниматься торговлей людьми, покупая девушек в Албании и перепродавая в третьи страны.

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