В Испании уже почти 5 млн человек полностью вакцинировали от коронавируса

В Испании уже около 5 млн человек полностью провакцинированы от коронавируса, а к первой неделе июня их будет около 10 млн.

Об этом 3 мая заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР. Она рассказала журналистам, что центры вакцинации работают семь дней в неделю.

Также Дариас отметила, что Испания стремится к своей цели – вакцинировать до конца лета 70% взрослого населения, или около 33 миллионов человек. В то же время она призвала испанцев и в дальнейшем быть осторожными.

По словам министра, уровень заболеваемости COVID-19 в Испании на 100 000 человек в течение 14 дней составляет 229, но очень варьируется между регионами: в некоторых он ниже 70, тогда как другие находятся в диапазоне 400-500.

Отметим, по состоянию на 3 мая в Испании зафиксировано 3 524 077 случаев заболевания коронавирус, умерли 78 216 человек, излечились – 3 206 273.

Ранее в городе Майорка в Испании правоохранители задержали 40-летнего мужчину по подозрению в заражении 22 человек коронавирусом. Было установлено, что мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на то, что у него был сильный кашель, а температура поднялась до 40 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL: