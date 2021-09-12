В Испании священник влюбился в сатанистку, которая пишет эротические романы

В Испании каталонский епископ Сольсоны Ксавье Новелл лишился сана после того, как влюбился в женщину по имени Сильвия Кабальол, которая намного моложе его, в разводе, имеет двоих детей и пишет эротические романы с сатанинскими мотивами. Епископство уверено, что в него "вошел дьявол".

Как пишет Today-in-24, до этих событий Ксавье был известен своими гомофобными, ультраконсервативными, сексистскими взглядами, был сторонником независимости Каталонии и выступал против абортов. Кроме того, Новелл стал самым молодым епископом в Испании, ему пророчили величайшее будущее на своем посту.

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Однако теперь епископство Сольсона очень обеспокоено, называя состояние епископа одержимостью. Сам Новелл – большой сторонник практики изгнания нечистой силы, однако пострадал от обратного процесса, чему способствовало то обстоятельство, что его возлюбленная пишет сатанинские романы, считают священники. Епископ не хочет сам подчиниться практике экзорцизма, которую активно поддерживал ранее.

Также один из соратников Ксавье рассказал, что его личностные проблемы достигли апогея в последние годы из-за его участия и продвижения терапевтических методов лечения геев в различных частях Испании. Нестабильное психическое состояние якобы и способствовало подселению бесов.

Ксавье ушел в отставку по собственному желанию 23 августа и теперь, скорее всего, он снимет с себя обет безбрачия.

Напомним, в марте 2021 года бывший священник Русской православной церкви из Ростова-на-Дону Александр Усатов открыто признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как покинул церковь и сбежал в Нидерланды. История вызвала скандал в митрополии.

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