В Испании произошел мощный взрыв на химзаводе: поднимался густой черный дым, есть погибшие и раненые. Фото и видео

В среду, 27 ноября, в Испании в провинции Аликанте произошел мощный взрыв на заводе по производству полистирола. Сейчас известно о трех погибших, семь человек пострадали, трое из них получили серьезные ранения.

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Об этом пишет The Olive Press. Инцидент произошел в промышленной зоне Альбир в муниципалитете Иби. По предварительным данным, на предприятии произошел взрыв котла, который задел крышу и стены помещения.

Часть крыши упала, зацепив соседний склад, но там никто не пострадал. Очевидцы рассказывали о клубах черного дыма и обломках, долетевших до соседней улицы.

Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось спасать людей, которые оказались под завалами.

В районе, где произошел взрыв, работали пожарные бригады из нескольких населенных пунктов вместе с медицинским вертолетом и семью машинами скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии произошел взрыв на химическом заводе BASF, он вызвал пожар. В результате инцидента пострадали 14 сотрудников, они получили незначительные травмы.

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