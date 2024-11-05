В Испании наводнение добралось к Барселоне, город затопило: возникли проблемы с транспортом. Видео

Испанское автономное сообщество Каталония продолжает страдать от мощного наводнения, которое унесло жизни уже сотен людей. Проливные дожди, объемом до 115 литров на квадратный метр, добрались до Барселоны.

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В результате стихийного бедствия северо-восток Испании остался без транспортного сообщения. Также была парализована работа школ, медицинских учреждений и крупных предприятий. Об этом сообщает DW.

После полуночи 5 ноября ураган переместился в сторону Барселоны. Жители регионов Баш-Льобрегат, Барселонес, Гарраф, Маресме, Западная Долина и Восточная Валлес, а также Жирона получили на свои мобильные телефоны уведомления, призывающие их избегать любых ненужных поездок и проявлять крайнюю осторожность в районах вокруг зон затопления.

За два часа интенсивные осадки затопили дороги, улицы и первые этажи в муниципалитетах Баш-Льобрегат, в том числе в аэропорту Эль-Прат, где вода начала скапливаться не только на взлетно-посадочных полосах, но и в терминалах. Также было прервано движение скоростных поездов между Барселоной и Таррагоной из-за скопившейся в туннеле воды.

Кроме того, было остановлено трамвайное движение Барселоны и закрыт доступ к нескольким частично затопленным станциям метро. Ливень также повлиял на передвижение по дорогам.

Интенсивность дождей вызвала наводнение в нескольких реках до такой степени, что Каталонское водное агентство выпустило предупреждение о возможном разливе в бассейнах Франколи (с необычным потоком при прохождении через Таррагону), Бесос и Льобрегат, который течет со скоростью 115 кубических метров в секунду.

Напомним, восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

Ранее сообщалось, что от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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