В Исландии началось мощное извержение вулкана на полуострове Рейкьянес: это уже четвертый раз за три месяца

В Исландии на полуострове Рейкьянес произошло уже четвертое за три месяца извержение вулкана. Между горами Стура-Скугфелл и Хагафелл образовалась трещина в земле длиной около 3 километров.

Сотни людей были эвакуированы из термального курорта Голубая лагуна, одной из главных туристических достопримечательностей Исландии. Об этом сообщает AP News.

Метеорологическое бюро Исландии в течение нескольких недель предупреждало, что магма скапливается под землей и скоро произойдет извержение. Несмотря на высокие шлейфы лавы и пепла близлежащем Кефлавике, где находится главный аэропорт Исландии, о нарушениях рейсов не сообщалось.

Стоит отметить, что место извержения находится в нескольких километрах к северо-востоку от Гриндавика, прибрежного города с населением 3800 человек и примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика. Накануне жителей эвакуировали перед первым извержением.

Примечательно, что это уже четвертое за три месяца и седьмое за три года извержение вулкана в Исландии. До марта 2021 года на полуострове не было извержений в течение почти 800 лет.

Всего в Исландии насчитывается более 30 активных вулканических систем, что является самым большим показателем в Европе. Она расположена вдоль Срединно-Атлантического хребта – горной системы на океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты.

На фоне новых извержений вулканологи заявили, что речь может идти о начале новой эры сейсмической активности в регионе. Ученые опасаются, что они могут продолжаться десятилетиями, и исландские власти начали строить дамбы, чтобы отвести потоки горящей лавы от домов и важнейших объектов инфраструктуры.

Напомним, 14 января на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Стоит отметить, что перед этим ночью были зафиксированы более 200 подземных толчков. Из-за повышенной сейсмической активности местные власти заблаговременно эвакуировали жителей города Гриндавик.

Ранее сообщалось, что в Японии начал извергаться вулкан Отаке. Он расположен на юго-западном острове Суваносе префектуры Кагосима.

Как сообщал OBOZ.UA, извержение вулкана Мерапи в Индонезии привело к гибели 11 альпинистов, еще 12 человек считаются пропавшими без вести. 3 декабря из кратера вулкана выбросило шлейфы белого и серого пепла, накрывшего несколько близлежащих сел.

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