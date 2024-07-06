В Иране завершены выборы президента, обнародованы первые результаты

В Иране в полночь завершена процедура голосования во втором туре выборов президента. Закрытие избирательных участков трижды переносилось и в целом процедура народного волеизъявления была продлена на шесть часов. По предварительной официальной информации, явка избирателей Ирана составила не менее 50%.

Видео дня

Министерство внутренних дел заявило, что по подсчету 2,5 млн голосов из 25,4 млн поданных бюллетеней за кандидата Масуда Пезешкиана проголосовало 1,26 млн иранцев, а за его оппонента Саида Джалили – 1,24 млн. В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на иранский источник, передает, что исходя из подсчитанных голосов "Пезешкиан намного опережает Джалили".

Избирательные участки по всему Ирану открылись 5 июля после того, как ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов в первом туре голосования 28 июня. Выборы, напомним, вызваны гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в прошлом месяце.

Западная пресса называет Масуда Пезешкиана законодателем-реформистом и либералом, поскольку он обещал "открыть Иран миру и наоборот". Его оппонент Саид Джалили – личный представитель аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Ирана. Считается "представителем жесткой части консервативного лагеря".

Джалили никогда не занимал выборные должности. И наоборот, Пезешкиан является членом парламента с 2008 года и занимал должность вицеспикера с 2016 по 2020 год, когда "умеренные и реформисты" имели большинство в законодательном органе.

В первом туре голосования явка избирателей была рекордно низкой – 39,9%. Пезешкиан завершил первый тур с 10,5 миллионами голосов, что ровно на миллион голосов больше, чем у Джалили.

Как сообщал OBOZ.UA, в предварительном отчете по расследованию причин аварии вертолета, в котором разбился президент Раиси, констатировано отсутствие внешнего поражения воздушного судна вроде отверстий от пуль. В то же время причиной авиатрощи называется столкновение вертолета с горой.