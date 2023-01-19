В Иране произошло мощное землетрясение, пострадали не менее 120 человек

На северо-западе Ирана в среду, 18 января, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов.

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Согласно последним данным, пострадало по меньшей мере 120 человек. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает издание Reuters.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Хой в иранской провинции Западный Азербайджан. Иранские СМИ пока не сообщают о погибших.

Издание SalamNews уточнило, что подземные толчки было зафиксированы около 13:38 (по местному времени) на глубине 12 км от поверхности земли. В пострадавшие районы отправили поисково-спасательные группы.

Есть также данные о повреждениях зданий в некоторых населенных пунктах, которые находились недалеко от эпицентра землетрясения. Речь идет, по предварительным данным, о 15 деревнях.

Как отмечают журналисты, крупные геологические разломы пересекают Иран, который за последние годы пострадал от нескольких разрушительных землетрясений.

Напомним, 20 декабря на крайнем северном побережье Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4, разрушившее дома и дороги, а также повредившее инженерные коммуникации. В результате стихийного бедствия тысячи жителей остались без водоснабжения и электричества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 ноября в западной части Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы в районе Буджа в Измире в 03:29. После землетрясения произошло 80 афтершоков магнитудой от 1,0 до 2,7.

Перед этим у побережья популярного туристического города Анталья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр находился в 90 км от Антальи, в районе Кемера.

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