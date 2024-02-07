В Иране признали, что 'вооружают, обучают и координируют деятельность' палестинцев и назвали условия, при которых прекратят это делать

Посол Ирана в ООН Амир Саид Ираван заявил, что именно Тегеран отправляет оружие, обучает и расширяет возможности палестинских террористических группировок. Речь идет о террористах ХАМАС и их нападениях на Израиль.

Как передает NBC Nightly News, иранский дипломат также признал "некоторое финансирование" террористов. Кроме ХАМАС, по его словам, Иран поддерживает другие группировки Сектора Газа, правда, он их называет "частями сопротивления".

"В случае с Палестиной мы посылаем оружие, обучаем их и наделяем их полномочиями. Что касается других частей региона, частей сопротивления в регионе, мы имеем определенную координацию, сотрудничество, консультации. Также возможно некоторое финансирование", – признал Иравани.

Иранский посол добавил, что удары ХАМАС прекратятся, если в Секторе Газа "будет достигнуто прекращение огня", если оно "будет длительным и позволит восстановить" анклав. Переговоры по заложникам достигнут успеха, если "другая сторона примет условия ХАМАС".

Однако иранский дипломат отрицает предоставление Тегераном оружия хуситам в Йемене. По его словам, Иран не имеет отношения к атакам террористов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль во время наземной операции в секторе Газа нашел в туннелях противника доказательства прямой связи и координации ХАМАС и Ирана. В частности, выявлена документация и наличные деньги.

Ранее Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что за четыре месяца войны в секторе Газа ЦАХАЛ уничтожил большую часть живой силы ХАМАС в анклаве – уже ликвидировано 75% батальонов этой террористической группировки. По его словам, страна будет продолжать войну против ХАМАС "до полной победы" – пока все задачи сделки не будут выполнены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!